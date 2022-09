Eröffnung des Filmfestivals in Venedig Catherine Deneuve zeigt Flagge

Am Lido in Venedig begann das Filmfestival mit dem Gedenken an »einen Horror, der länger als 120 Minuten dauert«. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach per Video zu den Gästen. Bilder des Eröffnungsabends.