Den Bären als besten Schauspieler konnte der US-Amerikaner Peter Sarsgaard mit nach Hause nehmen. Der 52-Jährige spielt die männliche Hauptrolle in »Memory«, einem Drama von Michel Franco. Er verkörpert einen Mann mit Demenz in dem Drama über Liebe und Erinnerung. Bei einer Pressekonferenz hatte Sarsgaard in Venedig erklärt, dass der Film ihn wegen einer persönlichen Verbindung besonders berühre: Sein Onkel, dem er sehr nahegestanden sei, habe wie seine Rolle im Film vergleichsweise früh Demenz bekommen.

Sonderpreis geht nach Polen

Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland hat den Spezialpreis der Jury für ihren Film »Zielona Granica« erhalten. Das Drama erzählt von Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze. Das Publikum folgt in dem in Schwarz-Weiß gehaltenen Film dem Schicksal einer Familie aus Syrien, die über Belarus in die EU flüchten will. Ihre Erlebnisse werden mit den Geschichten eines jungen polnischen Grenzkontrolleurs und einer Gruppe polnischer Aktivisten verknüpft. Der Film spielt größtenteils im Jahr 2021, als die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze eskalierte: Tausende Menschen versuchten damals, illegal in die EU zu gelangen. Die EU beschuldigte den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben.