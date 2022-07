Die Filmfestspiele von Venedig sind eines der Kinohighlights des Jahres – 23 Filme sind dieses Jahr im Wettbewerb um den Goldenen Löwen vertreten. Mit dabei: Der Film «TÁR» des US-Regisseurs Todd Fields, in dem die deutsche Schauspielerin Nina Hoss an der Seite der zweifachen Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett spielt. Blanchett verkörpert eine Chefdirigentin, Teile des Films wurden in der Dresdner Philharmonie gedreht.