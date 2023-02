Reform der Filmförderung Was Claudia Roth plant – und wo es noch hakt

Der Reformplan

Sieben Eckpunkte umfasst die Reform, die bis Ende des Jahres in einem Gesetzentwurf münden und Anfang 2025 in Kraft treten soll:

Die Stoffentwicklung soll gestärkt werden, damit das Potenzial von Projekten besser ausgearbeitet werden kann. Gleichzeitig soll es einfacher und risikoärmer werden, Projekte zu stoppen, die sich wenig vielversprechend weiterentwickeln. War es zuvor schwieriger, Geld für die Stoffentwicklung zu bekommen, soll nun die Produktionsförderung anspruchsvoller werden. Dokumentar-, Kurz- und Nachwuchsfilme sowie der künstlerische Film sollen eine eigene Förderschiene jenseits marktwirtschaftlicher Ansprüche erhalten, damit der künstlerische Anspruch im deutschen Kino gewahrt und entwickelt werden kann. Automatische Fördermechanismen sollen gestärkt werden, möglichst in einer Kombination aus Standort- und Referenzförderung. Auch das österreichische Modell, das eine automatisierte Förderung ohne Deckelung vorsieht, wird von Roth nicht ausgeschlossen. Ebenso drängt sie auf eine Investitionsverpflichtung für Streaminganbieter, die bislang nicht in die deutschen Förderstrukturen einzahlen. Alle filmpolitischen Aufgaben, die auf Bundesebene anfallen, sollen in einer neuen Institution namens Filmagentur gebündelt werden. Dazu gehören die vor allem marktwirtschaftlich ausgerichtete Filmförderungsanstalt (FFA) sowie die kulturelle Filmförderung, die beim BKM angesiedelt wird. In der Filmagentur würden beide Förderungen unter einem Dach zusammengefasst. Die Förderinstrumente von Bund und Ländern sollen stärker verzahnt werden. Damit Produktionen nicht von Länderförderung zu Länderförderung tingeln müssen, soll es bei der Bundesförderung eine Mindestförderquote geben. Aufbauend auf dieser können dann die restlichen Gelder bei den Länderförderern beantragt werden. Ziel ist es, die Zahl der an einem Projekt beteiligten Förderungen deutlich zu senken und damit auch den bürokratischen Aufwand zu begrenzen. Die Einbindung der öffentlich-rechtlichen Sender in die Filmförderung soll dabei bestehen bleiben. Die Sichtbarkeit der Bandbreite des deutschen Films soll gesteigert werden, da sich Aufmerksamkeit und Zuschauerzahlen bislang auf wenige Produktionen konzentrieren. Dazu soll die hiesige Verleiher- und Kinolandschaft gestärkt werden, indem die Kinos bei der Auswertung Vorrang haben sollen, anschließend aber passgenauer verhandelt werden kann, wie und wo ein Film sonst noch laufen kann. Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit sollen sowohl als Ziele als auch als Grundlagen der Förderstrukturen verfügt werden.

Als achten Punkt nannte Roth in ihrer Rede sowie in einem Gastbeitrag für die »Süddeutsche Zeitung« noch die Einführung des Kulturpasses, durch den 18-Jährige ein Kulturbudget von einmalig 200 Euro erhalten. Zwar ist die Maßnahme vielversprechend – Erfahrungen aus Frankreich haben gezeigt, dass junge Erwachsene das Geld vorrangig für Bücher und Kinokarten ausgeben –, sie wird aber nicht Teil des Gesetzentwurfs werden. Die Erwähnung des Kulturpasses ist daher am besten als ein kleines Selbstlob von Roth zu verstehen, was ihr Haus nach Monaten der Kritik doch an gelungenen Projekten vorzuzeigen hat.