Der Film nimmt sich viel Zeit für einen spannenden Aufbau – bevor er auseinanderfällt. Der blutigen Anfangssequenz folgt ein nicht minder schockierender Rückblick in die Vergangenheit. Hajabis kurdische Eltern, die als bildungsbürgerliche Künstler in Iran leben, werden nach Chomeinis Revolution in den militanten Widerstand gedrängt. Eine Szene, in der die Mullahs ein Konzert von Hajabis Vater, einem berühmten Dirigenten, stürmen und willkürlich um sich schießen, ist fast unerträglich in ihrer Gewalt. Ohne dass Akin es ahnen konnte, spiegeln sich in ihr auch die aktuellen Proteste in Iran wider, die leidvollen Erfahrungen all jener, die vor Krieg und Repression nach Deutschland flüchten – egal, aus welchen Teilen der Welt sie kommen.