DDR und Glamour: In den besten Momenten bringt »In einem Land, das es nicht mehr gibt« diese scheinbar unvereinbaren Dinge zusammen und würdigt das Streben nach Schönheit als kreativen, manchmal gar rebellischen Akt. Der Hochglanz der Modeszenen ist leider auch der Stil, in dem der Rest des Films gedreht ist. Besonders Susannes Konflikte mit ihrer Familie, dem angepassten Vater und der kecken kleinen Schwester, geraten Goette immer wieder schematisch. Uninspirierte Leistungen von Kamera (Benedict Neuenfels) und Musik (Boris Bojadzhiev) sorgen zudem für Redundanzen, weil entweder die Musik noch mal erzählt, was man eh schon sieht oder umgekehrt. Bei allen reizvollen Momenten, die sich in Goettes Film immer wieder ergeben, ist es ausgerechnet Stilwille, den er am schmerzlichsten vermissen lässt. hpi

»In einem Land, das es nicht mehr gibt« D 2022. Buch und Regie: Aelrun Goette. Mit: Marlene Burow, Sabin Tambrea, Claudia Michelsen, David Schütte. 100 Minuten

Streaming

»Catherine, Lady wider Willen« (Amazon Prime Video)

Als die 14-jährige Lady Catherine, genannt Birdy, zum ersten Mal Blut zwischen ihren Beinen entdeckt, macht sie sofort ihr Testament – sie wird ja schließlich sterben. Tut sie dann nicht, aber um 1200 in England kann man es einer jungen Frau schwer verdenken, von ihrer ersten Monatsblutung überfordert zu sein. Da müssen erst Aufklärung durch das Kindermädchen und dann ein zur Binde gefalteter Streifen Leinen her. Zum Glück weiß Birdy andere Dinge sehr genau. Dass sie etwa keinesfalls bereit ist, von ihrem Vater verheiratet zu werden, nur weil der so seine Schulden begleichen kann. Und dass es nicht schaden kann, potenzielle Bräutigame mit grauenhaften Singeinlagen und zweifelhaften Hüten zu begrüßen. Sie finden dann hoffentlich allein den Weg zurück.