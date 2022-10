So gesehen passt »Earwig«, der neueste Film von Lucile Hadžihalilović, bestens in unsere Zeit, obwohl sich die französische Regisseurin, Editorin und Produzentin in keinem Moment ihrer mittlerweile 35 Jahre umfassenden Karriere um Anschluss an den Zeitgeist bemüht hat. Die Bilder des belgischen Surrealisten René Magritte sind die beste Vergleichsgröße für »Earwig«, so strebsam präzise zieht Hadžihalilović den Film auf – und so konsequent lässt ihn dann ins Verstörende kippen.

Es beginnt mit einem Mädchen (Romane Hemelaers), das in einem mit nur dem Nötigsten ausgestatteten Haus von einem Mann (Paul Hilton) betreut wird, zu dessen Aufgaben es unter anderem gehört, dem Mädchen alle paar Stunden neue Zähne aus Eis einzusetzen. Der Alltag der beiden ist so karg und Ton und Licht so spärlich eingesetzt, dass die ersten Minuten von »Earwig« wie der vorsetzliche Entzug von Sinneseindrücken wirken. Erst einmal an diesen sensorischen Minimalismus gewöhnt, ist dafür alles, was Hadžihalilović nach und nach in ihren Film holt, umso überwältigender: die Weite eines Parks, der hypnotische Schimmer eines Kristallglases, der Gewaltausbruch des Mannes, der einer Kellnerin plötzlich das Gesicht aufschneidet.

Eine Geschichte im strengen Sinne erzählt »Earwig« nicht, die zeitliche Abfolge der gezeigten Ereignisse wird im Verlauf immer schwieriger zu bestimmen, die Beziehung des Mannes zu dem Mädchen wird mal klarer, mal unschärfer. Doch nach logischen Verknüpfungen sollte man in einem surrealistischen Werk auch nicht suchen, sondern vielmehr den eigenen Schrecken, Begierden und Ängsten nachspüren. Genau dafür bietet Hadžihalilovićs Inszenierung, unterstützt von extrem genauer Arbeit an Bild, Sounddesign und Score, jede Menge Gelegenheit. Filmdeutung als Traumdeutung: Hier wird es möglich. Hannah Pilarczyk

»Earwig« BEL, F, UK 2021. Regie: Lucile Hadžihalilović. Buch: Geoff Cox, Lucile Hadžihalilović. Mit Romane Hemelaers, Paul Hilton, Romola Garai, Alex Lawther. 114 Minuten