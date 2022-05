Filmstarts der Woche Wer hat mich vergiftet?

Ab 5. Mai im Kino »Nawalny« Als sich Alexej Nawalny im Winter 2020/21 vor Daniel Rohers Kamera setzt, ist sich der kanadische Regisseur sicher: »Das wird das letzte Interview sein, dass Alexej auf lange Sicht geben wird. Vielleicht sogar das allerletzte.« Zumindest teilweise hat Roher recht behalten: Am Ende seines Dokumentarfilms über Russlands berühmtesten Oppositionellen wird dieser verhaftet und weggesperrt, im März 2022 erhält er eine neunjährige Haftstrafe. Ob es aber das allerletzte Interview von Nawalny sein wird?

Wie der Porträtierte scheut auch Roher die Zuspitzung nicht – was seinen Film überaus spannend und zugleich reichlich distanzlos macht. Kritik an seinen, wie Nawalny sagt, strategischen Allianzen mit Nationalisten und Rechtsextremen darf er selbst vom Tisch fegen. Eine Gegenrednerin bemüht Roher erst gar nicht. Wer sollte es auch mit dem irre gewandten Medienprofi aufnehmen können?

Jenseits der Politik ist es schon immer schwieriger gewesen, den Menschen Alexej Nawalny und sein Schicksal emotional auf Abstand zu halten. Unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges und angesichts erster Bilder aus dem Gefängnis, die ihn kahl rasiert und abgemagert zeigen, ist es nun fast unmöglich. Und dann ist da auch noch diese Geschichte, die Rohers Film einfängt (und DER SPIEGEL mitrecherchiert und dokumentiert hat ): den Anschlag auf sein Leben mit dem Nervengift Nowitschok.

Roher hat die Bilder von Nawalnys Ehefrau Julia, wie sie in Omsk nicht ans Krankenbett ihres schwer erkrankten Mannes gelassen wird. Wie sie Nawalnys Transport nach Deutschland erwirkt. Wie er sich im Schwarzwald erholt. Und wie er schließlich seinen eigenen Attentätern auf die Spur kommt und in einer Art Telefonstreich ihr Geständnis erreicht: Ja, der russische Geheimdienst FSB steckt hinter allem. Es ist ein Moment des Triumphs, von Roher und Nawalny mit voller Medienpower inszeniert und dennoch flüchtig. Was danach kam, kann Nawalny hoffentlich bald erzählen. Im nächsten Interview.

Hannah Pilarczyk

»Nawalny« USA 2022. Buch und Regie: Daniel Roher. 98 Minuten

»Doctor Strange in the Multiverse of Madness«

Bild vergrößern Unterwegs im Multiverse: Benedict Cumberbatch als Doctor Strange Foto: LMKMEDIA / ddp/LMKMEDIA Ltd.

Es gibt ja Menschen, die sich schon gruseln, wenn allein das Wort »Marvel-Film« fällt, so überfordert und angestrengt sind sie von der Vielzahl der Superhelden-Charaktere, die der US-amerikanische Comic-Gigant und seine Konzernmutter Disneys regelmäßig ins Kino entsendet, um dort spektakuläre – und kommerziell sehr erfolgreiche – Abenteuer zu bestehen. All jenen sei gesagt: Im zweiten Film mit Benedict Cumberbatch als Mega-Magier Doctor Strange wird alles noch viel wuseliger. Einerseits. Andererseits ist »Doctor Strange in the Multiverse of Madness« tatsächlich der erste Horrorfilm des sogenannten Marvel Cinematic Universe (MCU). Denn als Regisseur fand sich recht kurzfristig und überraschend der Zombie-Splatter-Veteran Sam Raimi (»Evil Dead«, »Army of Darkness«), der den Comic-Blockbustern nach seiner »Spider-Man«-Trilogie in den Nullerjahren eigentlich abgeschworen hatte.

Nun übernahm er vom geschassten Scott Derrickson, Regisseur des ersten Teils, die Hoheit über ein inhaltlich hoffnungslos überladenes Monsterspektakel. Das bekommt Raimi zunächst ebenso wenig in den Griff wie die neue, queere Latina-Figur im MCU, America Chavez (Xochitl Gomez) ihre Superfähigkeit, zwischen parallelen Welten hin- und herzuspringen, also quer durchs sogenannte Multiverse, in dem sich zuletzt schon Spider-Man verhedderte. Verfolgt wird der Teenager von der nach »Wandavision« moralisch korrumpierten Scarlet Witch (Elizabeth Olsen); daher sucht sie in dieser und anderen Welten die Hilfe des Zauberers Stephen Strange. Klingt kompliziert? Ist es auch.

Aber bevor man zu lange darüber nachdenkt, verliert man sich im Dauerfeuer aus Action, Fan-Service, visuellen wie personellen Wow-Effekten. Bis Raimi dann im letzten Akt, wenn alle MCU-Fäden hinreichend verknüpft sind, einige schrottig-schöne (streckenweise auch wirklich gruselige) Horror-Zitate auspackt – und Doctor Strange als seinen eigenen Zombie inszeniert: ein nicht allzu subtiler, aber lustiger Kommentar des Altmeisters zu jener Franchise-Hölle ewig untoter Superhelden, in die er wieder hineingezogen wurde.

Andreas Borcholte »Doctor Strange in the Multiverse of Madness«: USA 2022. Regie: Sam Raimi. Mit: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Benedict Wong. 126 Minuten

Im Streaming »Memoria« Nicht zwischen Himmel und Hölle, aber doch in einer Art Limbo findet man sich wieder, sobald man in einen Film des thailändischen Meisterregisseurs Apichatpong Weerasethakul gerät. Zwischen Zeitgeschichte und privaten Obsessionen sind die preisgekrönten Werke angesiedelt, verbinden Themen wie etwa die Folgen der thailändischen Militärdiktatur mit homoerotischen Erkundungen – und sind dabei das Gegenteil von ver­kopft: Sie erschließen sich allein durch die Sinne, im Falle von »Memoria« durch das Gehör.

Bild vergrößern Heimgesucht von einem Geräusch: Tilda Swinton in »Memoria« Foto: LMKMEDIA / ddp/LMKMEDIA Ltd.

Die Britin Jessica (Tilda Swinton) ist zu Besuch bei ihrer Schwester in Bogotá, als sie ein explosionsartiges Geräusch wahrnimmt, das aber offenbar nur sie hört und möglicherweise Symptom einer nicht aufgearbeiteten psychischen Belastung ist. Die Suche nach seinen Ursachen mündet in einer Reise, die zu gleichen Teilen durch Kolumbien sowie das Kopfkino von Jessica führt: Entdeckungen über die gewaltvolle Geschichte des Landes verweisen immer auch auf ihre persönliche Situation. Am Ende von »Memoria« gibt es eine fantastische Erklärung für das Geräusch. Hat man sich in den Film einmal eingehört und eingefühlt, möchte man diese aber gar nicht mehr so genau wissen. Lieber verharrt man für immer mit Swinton und Weerasethakul in ihrem rauschhaften Zwischenzustand.

Hannah Pilarczyk

»Memoria« COL/F/THA. Buch und Regie: Apichatpong Weerasethakul. Mit: Tilda Swinton, Daniel Giménez Cacho, Jeanne Balibar. 136 Minuten »Rumspringa« (Netflix) Kommt ein junger Mann aus einer strengen Religionsgemeinschaft in den USA nach Berlin und findet in der deutschen Hauptstadt ein Leben in Freiheit und Freude. Moment – war das in der Netflix-Miniserie »Unorthodox« nicht eine junge Frau? Schon, aber weil sich der erfolgreiche Vierteiler nach dem Bestseller von Deborah Feldman nicht fort­setzen ließ, schickt der Streamingdienst nun eben den Film »Rumspringa« ins Rennen: die Geschichte Jacobs (Jonas Holdenrieder), eines jungen Amish, der in der deutschen Hauptstadt seinen Onkel besucht und vor der Hochzeit und einem zukünftig keuschen Leben noch einmal über die Stränge schlagen darf.

Bild vergrößern Man hat's nicht leicht als Amish in Berlin: Jonas Holdenrieder (M.) in »Rumspringa«

Eben rumspringa, wie dieser Übergangsritus bei den Amish heißt, jener Glaubensgemeinschaft, die vor allem in Pennsylvania in Pferdekutschen durch die Gegend zuckelt und ein gutturales Pfälzisch mit amerikanischem Einschlag spricht. Mehr als ein Abziehbild dieser Menschen, die in rührender Ahnungslosigkeit den Gepflogenheiten woker Großstädter gegenüberstehen, hat »Rumspringa« allerdings nicht zu bieten. Nicht einmal der Dialekt sitzt richtig, und die angeblich in den USA spielenden Szenen sind ganz offensichtlich auch in Deutschland entstanden. Richtig ärgerlich machen diesen Film aber die allzu offensichtlichen Gegensätze: hier der niedlich hilflose Jacob, der nicht weiß, wie man flirtet, aber Bäume fällen kann; da der großspurige Großstadtzampano (Timur Bartels), der im Cabrio durch Berlin rast, sich ohne inneren Kompass aber heimlich verloren fühlt. »Unorthodox« zeigte, was es bedeutet, wenn einem eine weltabgewandte Religionsgemeinschaft den Atem raubt, wie schwierig es aber auch ist, in der Freiheit Luft zu holen. »Rumspringa« will nun nicht mehr sein als Material für die eitle Selbstbespiegelung eines Publikums, das sich selbst für unglaublich aufgeklärt hält.

Oliver Kaever »Rumspringa«, Deutschland 2022. Buch und Regie: Mira Thiel. Mit Jonas Holdenrieder, Timur Bartels. 101 Minuten. »Du verdienst eine Liebe« (Arte-Mediathek) Was können Freunde mit Liebeskummer doch nerven! Selbstbezogen sind sie, manisch, weinerlich, ungerecht dem Ex-Partner gegenüber – und dabei so verloren, dass man doch gern für sie da ist. In ihrem Regiedebüt von 2019 spart die französische Schauspielerin Hafsia Herzi (»Couscous mit Fisch«) keine Facette des Herzschmerzes aus und lässt ihre Hauptfigur Lila, von Herzi selbst gespielt, auch mal eine Zumutung sein. Warum sie immer noch an ihrem untreuen Ex Rémi (Jérémie Laheurte) hängt, ist irgendwann auch ihren besten Freundinnen nicht mehr verständlich.

Bild vergrößern Auf der Suche nach Ablenkung: Hafsia Herzi (r.) als Lila Foto: © Les Films de La Bonne Mère