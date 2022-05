Der amerikanische Oscar-Preisträger Forest Whitaker erhält beim diesjährigen Filmfestival von Cannes die Goldene Ehrenpalme. Damit werde eine brillante Karriere gewürdigt, eine einzigartige Persönlichkeit und ein diskretes, aber starkes Engagement für wichtige Themen unserer Zeit, teilte die Festivalleitung am Donnerstag mit.

Der 60-jährige Whitaker sei ein »Künstler mit immensem Charisma und leuchtender Präsenz«, sagte der Chef der Filmfestspiele, Thierry Frémaux, am Donnerstag. Whitaker erklärte, es sei »ein Privileg, zu diesem schönen Festival zurückzukehren, um meine Arbeit auszustellen«.

Forest Whitaker (2006) und die von ihm in »Der letzte König von Schottland« verkörperte Figur Idi Amin

Whitaker, der 2007 für seine schauspielerische Leistung in »Der letzte König von Schottland« mit dem Oscar für den besten Darsteller ausgezeichnet wurde (lesen Sie hier ein Interview mit ihm über die Rolle des ugandischen Tyrann Idi Amin), gehört zu den Stammgästen in Cannes. Bereits 1988 wurde er auf der Croisette für seine Darstellung des Jazz-Musikers Charlie Parker in »Bird« von Clint Eastwood mit dem Preis als bester Schauspieler gewürdigt.