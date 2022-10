Schon in den Neunzigerjahren hatte Coppola von »Megalopolis« gesprochen. Es handelt sich dabei um ein utopisches Drama, das in einem futuristischen New York spielen soll. Coppola vergleicht das Konzept mit einem römischen Epos im Stil von »Ben Hur«. Es gehe um eine Frau zwischen zwei Männern. Er wolle damit Gesellschaftsformen hinterfragen und Denkprozesse anstoßen, so Coppola.

Die 120 Millionen Dollar, die der Film kosten soll, wolle er selbst aufbringen, sagte Coppola. Ob er damit Gewinn oder Verlust machen werde, sei ihm völlig egal.