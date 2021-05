Wütender Polizist in »Last Action Hero« und »Nur 48 Stunden« Schauspieler Frank McRae ist tot

»Slater!!!«: Frank McRae schrie in seiner Paraderolle Arnold Schwarzenegger hinterher. Der Ex-NFL-Profi spielte in Kinohits, unter anderem in einem James-Bond-Film. Nun ist er im Alter von 80 Jahren gestorben.