Disney Trailer für Fortsetzung von "Die Eiskönigin" veröffentlicht

Rund 1,2 Milliarden Dollar spielte er weltweit in die Kassen, für den Song "Let It Go" gab es einen Oscar: Ende des Jahres kommt die Fortsetzung des Animationsfilms "Frozen" (deutscher Titel: "Die Eiskönigin - völlig unverfroren") in die Kinos.

Was genau mit dem neuen Abenteuer auf die Schwestern Elsa und Anna zukommt, ist noch nicht bekannt. Der aktuelle Trailer zeigt vereinzelte Szenen aus dem Film: düsterer Himmel, tosende See und die Eiskönigin mitten drin in den meterhohen Fluten. Die Hauptfigur Elsa scheint vor einer Aufgabe zu stehen, die sie mit all ihren Kräften bewältigen muss.

Unterstützt wird sie dabei neben ihrer Schwester Anna offenbar von ihren Freunden, die auch im ersten Film bereits zu sehen waren: Sowohl der Eisverkäufer Kristoff als auch das Rentier Sven und der Schneemann Olaf sind wieder dabei.

Bereits im November 2014 war bekannt geworden, dass es ein Sequel des erfolgreichen Films geben wird. Im Februar dieses Jahres gab es einen ersten Teaser. Ab dem 21. November wird schließlich "Die Eiskönigin 2" im Kino zu sehen sein.

Der erste Film war im November 2013 erschienen - und wurde zu einem der erfolgreichsten Filme der Kinogeschichte.

Hinweis der Redaktion: Wir haben die Einspielsumme des ersten Films korrigiert.