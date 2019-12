Dokumentarfilm "Gay Chorus Deep South" "Als meine Frau erfuhr, dass ich schwul bin, outete sie mich vor der Kirche"

Mehr als 200 schwule Sänger und ein Gospelchor fahren nach der Wahl von Donald Trump durch die evangelikalen Südstaaten. Was nach Stoff für eine Komödie oder eine ethnografische Fallstudie klingt, ist etwas anderes: "Gay Chorus Deep South" von David Charles Rodrigues, beim Tribeca Film Festival mit dem Zuschauerpreis ausgezeichnet, ist ein warmherziger, berührender, nur punktuell rührseliger Dokumentarfilm über die Kraft, sich Leuten zu stellen, mit denen man scheinbar keine Berührungspunkte hat.

Rodrigues begleitet den San Francisco Gay Men's Chorus und den Oakland Interfaith Gospel Chor bei ihrer Tour durch die Südstaaten mit den diskriminierendsten LGBTQ-Gesetzen des Landes. Für die Mitglieder aber sind die zwei Wochen nicht nur ein politisches Zeichen. Für manche, wie etwa den Leiter Tim Seelig, ist es auch eine Reise in ihre eigene Vergangenheit.

Der Film, bislang noch ohne deutschen Verleih, wird im kommenden Frühjahr bei MTV zu sehen sein.

Zur Person Chris Turner Dr. Timothy Seelig, Jahrgang 1950, ist künstlerischer Direktor und Chorleiter des San Francisco Gay Men's Chorus. Bis 2011 leitete Seelig zwanzig Jahre lang den Männerchor in Dallas, war Dozent an der Southern Methodist University. Er hat fünf Bücher zu Chortechniken publiziert. Er hat u.a. am Mozarteum studiert und sang als Bariton an der Staatsoper Sankt Gallen. Bis zu seinem Outing arbeitete er als musikalischer Leiter der First Baptist Church in Houston, Texas.

SPIEGEL: Herr Seelig, Sie leiten den Gay Men's Chorus in San Francisco. Bis Anfang 30 waren Sie musikalischer Leiter einer Baptistengemeinde mit 20.000 Mitgliedern.

Seelig: Und an einem Mittwochabend verlor ich meinen Job, meine Kinder, mein Haus. Als meine Frau erfuhr, dass ich schwul bin, outete sie mich vor der Kirche, vor unseren Freunden und Verwandten. Bis zu diesem Zeitpunkt war mein gesamtes Leben mit dieser Gemeinde verknüpft, ich komme aus einer tief religiösen Familie. Danach habe ich 30 Jahre lang keine Baptistenkirche mehr betreten.

SPIEGEL: Dann traten Sie dort mit rund 200 schwulen Sängern auf. Der Regisseur David Charles Rodrigues hat den Chor bei einer Tour durch die Südstaaten für seinen Film "Gay Chorus Deep South" begleitet. Wie kam es dazu?

Seelig: Eigentlich wollten wir zu unserem 40. Jubiläum als erster schwuler Chor nach China fahren. Die wahrscheinlich schlimmste Wahlparty überhaupt änderte alles.

SPIEGEL: Was passierte?

Seelig: Wir hatten eine Bar gemietet, um Hillarys Sieg zu feiern. Super Stimmung, alles war voller Luftballons. Irgendwann war klar: Trump gewinnt. Alle verließen schweigend die Bar. Am nächsten Tag schlug einer aus dem Verwaltungsrat des Chors vor: Warum touren wir nicht durch alle Red States, also die Bundesstaaten, in denen Trump gewonnen hatte?

SPIEGEL: Sie haben sich auf 25 Auftritte in Alabama, Tennessee, Mississippi, North und South Carolina reduziert. Warum?

Seelig: Weil wir als NGO keine politische Linie verfolgen dürfen und auch nicht sechs Monate touren konnten. Wir entschieden uns für die Staaten mit den für LGBTQ-Menschen diskriminierendsten Gesetzen. Und der Oakland Interfaith Gospel Chor begleitete uns dabei. Was half, um damit in den Gemeinden anzukommen.

SPIEGEL: Die Frage der Reise ist universell: Wie geht man mit Menschen um, die nicht dasselbe Weltbild teilen, oder: die einen nicht akzeptieren. Wo ziehen Sie die Grenze?

Seelig: Ich wäre nicht in eine Alt-Right Kirche gegangen. Ich würde mich selbst niemals wieder verleugnen. Wenn Kirchen gesagt haben: "Wir wollen euch nicht feiern, können euch aber tolerieren", dann war klar: Dann eben nicht. Das ist ja auch passiert.

SPIEGEL: Aber Sie wurden auch willkommen geheißen.

Seelig: Das hat mich oft überrascht. Wir waren bei den Methodisten, bei den Presbyterianern, die Kirchenreihen waren voll. Wir mussten auch eigene Vorurteile hinterfragen und uns emotional öffnen.

SPIEGEL: Zum Beispiel?

Seelig: Manchmal ist es einfacher, Leute zu Feinden zu erklären, weil sie dich verletzt haben. Viele unserer Mitglieder fahren Weihnachten nicht nach Hause. Sie ertragen ihre Trump-wählenden Familien nicht, die immerzu Fox News schauen. Wenn du aber durch die Tür kommst, das ganze Haus nach dem Pumpkin Pie deiner Mutter riecht, dann ist es okay, sich davon berühren zu lassen. Wir dürfen die Nostalgie des Zusammentreffens feiern und uns umarmen.

SPIEGEL: Welche Erwartungen hatten Sie, als Sie losfuhren?

Seelig: Ich dachte, dass mehr protestiert werden würde. Viele Chormitglieder aber hatten wirklich Angst. Sie dachten, dass alle in den Südstaaten bewaffnet seien und sie erschossen werden würden. Ich komme aus Texas, ich wusste, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist. Extreme Rechte sind am Rande der Gesellschaft. Der Ku-Klux-Klan kommt vielleicht zu Gay Pride Rallies, weil sie Aufmerksamkeit wollen. Zu einem Kirchenkonzert eher nicht.

SPIEGEL: Trotzdem sieht man, wie Polizisten die Auftrittsorte bewachen. Welche Sicherheitsmaßnahmen hatten Sie getroffen?

Seelig: Zwei Wochen vor dem Tourstart liefen Neonazis beim Fackelmarsch durch Charlottesville, ein White Supremacist fuhr in die Menschenmasse. Danach verdoppelten wir das Sicherheitsbudget auf 60.000 Dollar. Wir wurden auf dem Weg immer eskortiert. Der Regisseur hätte also auch leicht mit dem Material einen Film der Angst zusammenschneiden können.

SPIEGEL: Hatten Sie denn Angst?

Seelig: Nein, aber auch, weil wir mit der Polizei sprachen. In Birmingham, Alabama meinten die Beamten, die Bedrohungslage sei gering. Es war eine lustige Situation: Der Raum voll mit Polizisten, einem FBI-Mitarbeiter und einem Haufen schwuler Chormitglieder, die raunten: "Meine Güte, wie hot seid ihr eigentlich alle?"

SPIEGEL: Der Gay Men's Chorus wurde 1978 im Castro-Viertel gegründet. Kurz darauf wurde Harvey Milk, der erste offen schwule Politiker der USA erschossen.

Seelig: Das war am Tag der vierten Probe. Die Männer entschlossen sich, auf den Treppen des Rathauses "Thou Lord, Our Refuge" zu singen, ihr erster Auftritt. Der Mord hat viele ernüchtert und politisiert. Drei Jahre später tourten sie durchs Land. Die Idee war, dass wir das Wort der Schwulen verbreiten und euch unter die Nase reiben werden. Tatsächlich gründeten sich danach überall neue LGBTQ-Chöre. Der "San Francisco Chronicle" berichtete 1981 über die Tour. Auf der Seite stand auch eine Meldung über eine "Lungenentzündung bei schwulen Männern".

SPIEGEL: Der Beginn der Aids-Epidemie.

Seelig: Die zur Geschichte des Chors wurde. Nur eine Handvoll Mitglieder aus dieser Zeit leben noch. Die meisten sind gestorben.

SPIEGEL: Lange schien es, als würden Diskriminierungen abnehmen und die Rechtslage LGBTQ-freundlicher werden. Seit wann spüren Sie einen Rückschritt?

Seelig: Als Trump bei Verkündung seiner Kandidatur von den "mexikanischen Vergewaltigern" anfing. Da war klar: Jeder, der "anders" ist - Ausländer, Migranten, Trans-Menschen - wird bald leiden. Interessanterweise griff Trump Schwule lange nicht an. Ich glaube, das liegt an seinen drei Ehefrauen.

SPIEGEL: Inwiefern?

Seelig: Melania, Ivanka und Marla sind wahrscheinlich von schwulen Frisören und Designern umgeben. In Mar-a-Lago ist bestimmt die Hälfte des Teams schwul. Die ganzen Jesusfreaks installiert Trump in den unteren Ebenen, bei den Gerichten und den Zentren für Seuchenkontrolle (CDC). Dort geht es um Aids-Forschung, in den Gerichten auch um die Religionsfreiheit in Mississippi. Diese beinhaltet: Du kannst theoretisch gekündigt werden oder keine Wohnung bekommen, weil du queer bist.

SPIEGEL: Was haben Sie auf der Reise gelernt?

Seelig: Unser Bild von "Oh je, die armen Queers im Süden!" wurde überschrieben von: "Wow! Toll, wie ihr kämpft!" Malaysia Walker etwa arbeitet als einzige Person in ganz Mississippi für die Rechte von Trans-Menschen. Sie sagte: "Ich könnte sehr einfach in New York arbeiten. Da würde ich als Trans-Frau nicht auffallen. Aber meine Leute sind hier, für die kämpfe und bleibe ich." Uns wurde nochmal klar, dass unser Aktivismus einfach ist. Wir leben in San Francisco.

SPIEGEL: Wo Sie erst 2011 hingezogen sind. Zuvor leiteten Sie 20 Jahre lang den Schwulenchor in Dallas.

Seelig: Das war meine erste Stelle, nachdem ich arbeitslos geworden war. Ich dachte, ich würde ein Jahr bleiben. Jetzt unterrichte ich verschiedene LGBTQ-Chöre im ganzen Land. Eine Sache, die überall gleich ist: das Drama. Wer singt das Solo, wer ist der Schönste? Bei gefühlt jeder Probe wird geweint. Das ist bei Lesben-Chören übrigens anders. Zwölf Jahre lang hatte ich den direkten Vergleich: Am Montagabend Probe mit 100 Lesben, am Dienstagabend mit 225 Schwulen.

SPIEGEL: Was war der Unterschied?

Seelig: Für die Frauen in Dallas ging es nicht um sexuelle Orientierung, sondern um Frauen-Power. Im Männerchor geht es nur ums Schwulsein, sie leben all das aus, was sie jahrelang nicht durften: nicht weinen, weder schrill noch extravagant sein.

SPIEGEL: Die Erfahrung teilen jüngere Mitglieder womöglich nicht, oder?

Seelig: Das stimmt. Manche 19-Jährigen hatten schon als Teenager ihr Coming-Out und bezeichneten sich sofort als genderfluid. Der Chor ist für sie nur ein weiterer Mosaikstein in ihrem großen schillernd-schwulen Leben. Im Chor sind sie konfrontiert mit Älteren, die um ihr Leben kämpfen mussten. Das findet man weder beim schwulen Volleyball noch in der Schwulenkneipe. Für mich sind Mission und Musik wie Zwillinge. Was bringt ein superaktivistischer Chor, der nicht gut singt? Den will keiner hören. Und auf der anderen Seite: Wer interessiert sich für einen Schwulenchor ohne Mission? Eben: Keiner. Deswegen bringen wir beides zusammen.

