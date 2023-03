Die Inhalte der Tasche, die den Namen »Everyone Wins« trägt, sind nach Angaben von Distinctive Assets eine sechsstellige Dollarsumme wert. Stolz listet die Firma die Namen der Beschenkten auf, es sind die Nominierten in den Schauspiel- und Regie-Kategorien – darunter Cate Blanchett, Colin Farrell, Jamie Lee Curtis und Steven Spielberg – und Moderator Jimmy Kimmel.

Viola Davis twitterte von der geschenkten Reise

In einem Gespräch mit dem Branchenmagazin »Marketing Brew« verriet Lash Fary, der 1999 die Idee zu den Nominierten-Goodiebags hatte, dass die Marken bis zu 4000 Dollar zahlen, um in der prominenten Geschenktasche vertreten zu sein. Die Hoffnung ist offenbar, dass die Stars sich dann mit den verschenkten Produkten zeigen. Eine Strategie, die 2018 für ein Urlaubsresort auf Hawaii voll aufging – als Schauspielerin Viola Davis ihren Urlaubsgutschein aus der Tasche einlöste und Fotos samt Hashtags in den sozialen Medien postete.