1947 engagierte sie Mario Costa von der Straße weg in einer kleinen Rolle für seinen Film »Follie per l'opera« (»Der Opernrausch«). Ihr Aufstieg zur »Gina nazionale« und zu internationalem Ruhm begann 1952 mit Christian-Jaques Mantel-und-Degen-Film »Fanfan, der Husar« und mit »Die Schönen der Nacht« von René Clair, in dem sie wegen der Wärme ihres Spiels und ihrer Attraktivität bewundert wurde. Ihre volkstümlichen Rollen als Bersagliera in den »Brot, Liebe«-Filmen »Pane, amore e fantasia« (1953; mit Vittorio di Sica) und »Pane, amore e gelosia« (1954) steigerten ihre Popularität noch.

»Die schönste Frau der Welt« (Filmtitel)

In den Fünfziger- und Sechzigerjahren war sie ein prägendes Gesicht des italienischen Kinos in der Welt; allein Sophia Loren konnte mit ihr konkurrieren. Sie spielte an der Seite von Hollywoodstars wie Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis und Frank Sinatra.