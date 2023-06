Sie arbeitete sich von Provinztheatern bis zum Ensemblemitglied der Royal Shakespeare Company hoch, für das sie der Regisseur Peter Brook entdeckt hatte. Unter anderem spielte sie eine große Rolle in Brooks Inszenierung von Peter Weiss’ »Marat/Sade«-Stück. Eine erste Nebenrolle im Kino hatte sie 1963 in dem nordenglischen Drama »This Sporting Life« (»Lockender Lorbeer«).

Doch der Durchbruch kam mit ihrer Rolle als Gudrun Brangwen in »Women in Love«. Der Film von 1969 spielte in den Zwanzigerjahren, und Jacksons Gudrun war eine eher anspruchsvolle und fordernde Figur. Ihren Ruf als facettenreiche Charakterdarstellerin konnte sie in den folgenden Jahren ausbauen, in Großbritannien wie in Hollywood. Für ihre Rollen in »Sunday Bloody Sunday« von John Schlesinger (1971) und »Hedda Gabler« von Trevor Nunn (1975) erhielt sie weitere Oscar-Nominierungen. Als Sarah Bernhardt in »Die unglaubliche Sarah« (1976) und für ihre Rolle in »Stevie« (1979) war sie im Rennen um die Golden Globes. Jackson ließ sich nicht wie so viele andere große Schauspieler von Hollywood vereinnahmen, nahm immer wieder Theaterrollen an und spielte auch in Fernsehproduktionen.