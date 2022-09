In einer gemeinsamen Mitteilung von HFPA und NBC würdigte der Sender nun die Bemühungen der Globe-Verleiher um Neuerungen innerhalb des Verbandes. Sie würden die Golden Globes im Januar für deren 80. Jubiläum wieder willkommen heißen, kündigte Frances Berwick vom Medienkonzern NBCUniversal darin an. Die Show soll auch bei dessen Streamingdienst Peacock laufen. Die Absprache gilt allerdings nur für 2023. Laut Mitteilung steht es dem HFPA-Verband danach zu, »neue Möglichkeiten« für den zukünftigen Vertrieb der Show im In- und Ausland zu verfolgen.