In der Spielfilmkategorie »Bestes Drama« sind nominiert »The Fabelmans«, »Top Gun: Maverick«, »Elvis«, »Tar« und »Avatar: The Way of Water«. In der Kategorie »Comedy oder Musical« könnte der Hauptpreis an »The Banshees of Inisherin«, »Everything Everywhere All at Once«, »Glass Onion: A Knives Out Mystery«, »Babylon« oder »Triangle of Sadness« gehen.