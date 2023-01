Nun hat John B. Wilson, der Initiator der Schmähpreise reagiert. Er richtete eine öffentliche Entschuldigung an die junge Schauspielerin und bedauerte jeglichen Schmerz, den die Entscheidung der Razzie-Jury ausgelöst habe. »Wir waren sehr unsensibel in diesem Fall«, sagte Wilson in dem Statement, aus dem US-Branchenmedien zitierten. Armstrongs Name sei vom Nominierungszettel gestrichen worden, aus dem die Preisträger ausgewählt würden. Zudem werde eine neue Regelung eingeführt, wonach in Zukunft keine Darsteller oder Filmemacher unter 18 Jahren nominiert werden dürfen.

Tatsächlich ist der Fall um die »Firestarter«-Darstellerin nicht ohne Vorgeschichte: Schon früher wurden Kinderstars für Razzies nominiert, so zum Beispiel Jake Lloyd für »Star Wars Episode 1« oder Macaulay Culkin, der 1995 gleich dreimal nominiert wurde. Razzies-Mitgründer Wilson brachte zu seiner Verteidigung in »Buzzfeed« vor, dass Armstrong trotz ihres jungen Alters bereits eine erfahrene Schauspielerin sei. Dennoch: »Wir wollten lustig sein. Und in diesem Fall haben wir deutlich danebengelangt. Das muss ich zugeben.«