"Little Women"-Regisseurin Greta Gerwig "Erfolge von Frauen sind Treffer für das ganze Team"

Ihr Film "Little Women" ist für sechs Oscars nominiert. Was Greta Gerwig an der Literaturverfilmung reizte und wieso Elena Ferrante sie fast vom Filmemachen abgebracht hätte, erzählt sie hier.

Ein Interview von Hannah Pilarczyk