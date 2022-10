Putins rechtsextreme Schattenarme EU ehrt Doku über russische Wagner-Söldner in Afrika

Der Film dokumentiert das Vorgehen der Gruppe Wagner, einer rechtsextremen Schattenarmee des Kremls, bei ihrem Kampf um Macht in der Zentralafrikanischen Republik. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich verliert gleichzeitig zunehmend an Einfluss. Die beiden Journalisten recherchierten zwischen den Fronten, lassen in dem Film beide Seiten zu Wort kommen.