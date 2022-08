»Hagen« von Wolfgang Hohlbein Neuerzählung der Nibelungensage kommt ins Kino und zu RTL

Der Satz fällt in einer Mitteilung zum Start der Dreharbeiten, die im September 2022 in Prag und in Deutschland beginnen sollen. »Hagen«, so der Titel des Projekts, soll zunächst als »bildgewaltiger Spielfilm« in die Kinos kommen und danach als sechsteilige Serie bei RTL und dem Streamingdienst RTL+ auf die Bildschirme. Als Executive Producer betreuen Martin Moszkowicz und Oliver Berben die Aufnahmen.