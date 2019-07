Disney-Neuverfilmung Halle Bailey soll "Arielle, die Meerjungfrau" spielen

Das Märchen "Die kleine Meerjungfrau" von Hans Christian Andersen wird als Live-Action-Musical mit einer schwarzen Hauptdarstellerin neu verfilmt. "Ein Traum wird wahr", freute sich die US-Sängerin Halle Bailey, 19, am Mittwoch auf Twitter über den Zuschlag für die Rolle der Arielle in dem geplanten Disney-Film "Little Mermaid". Regie führt der Filmmusical-Experte Rob Marshall (58, "Chicago", "Mary Poppins' Rückkehr").

dream come true... ‍♀️ pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) 3. Juli 2019

Für Bailey, die mit ihrer Schwester Chloe als das R&B-Duo Chloe x Halle bekannt wurde, ist es die erste Kinohauptrolle. Nach einer langen Suche sei nun die Besetzung für die ikonische Rolle gefunden, teilte Marshall laut "Variety" mit. Halle verfüge über eine seltene Kombination von "Geist, Herz, Jugend, Unschuld und Substanz", gepaart mit einer "wunderbaren Singstimme", erklärte der Regisseur. Anfang 2020 sollen die Dreharbeiten beginnen. Melissa McCarthy, Jacob Tremblay und Awkwafina sind für Sprechrollen von animierten Charakteren im Gespräch.

Die Entscheidung für Halle Bailey sorgte in den sozialen Netzwerken für gemischte Reaktionen. Unter Baileys Tweet mit einer dunkelhäutig gezeichneten Arielle äußerten sich mehrere Twitter-Nutzer ablehnend; schnell entstand der Hashtag #NotMyAriel. Unterstützer der Entscheidung für Bailey etablierten hingegen den Hashtag #BlackPrincessAriel.

Schauspielerin Halle Berry freute sich für ihre fast namensgleiche Kollegin, in einem Tweet schrieb sie: "Halles get it DONE". Auf der Ablehnungsseite wollen manche Beobachter bemerkt haben, dass insbesondere rothaarige Figuren in Remakes durch Personen mit anderem Äußeren ersetzt würden.

Die Songs für den Film sollen der preisgekrönte US-Komponist Alan Menken und Tony-Preisträger Lin-Manuel Miranda verfassen. Der klassische Stoff über die tragische Liebe einer Meerjungfrau zu einem menschlichen Prinzen aus dem Jahr 1837 wurde von Disney 1989 als Zeichentrickfilm "Arielle, die Meerjungfrau" aufgearbeitet. Menken schrieb auch damals die Musik.