Neuer Film Hape Kerkeling kehrt zurück auf die Leinwand

Als er 50 Jahre alt wurde, hat er seine Show- und Fernsehkarriere beendet. Jetzt kommt Hape Kerkeling zurück: Zusammen mit Michael "Bully" Herbig steht der Entertainer vor der Kamera, um einen Kinofilm zu drehen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Produktionsfirma hervor. In "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" schlüpft Kerkeling in die Rolle des Teufels.

Die Idee zur Geschichte stammt von Herbig, der bereits in "Die Geschichte vom Brandner Kaspar" vor elf Jahren in der Hauptrolle des Boandlkramers im Kino zu sehen war. Damals sahen allein in Bayern mehr als eine Million Menschen die Komödie. Auch dieses Mal soll Herbig den gewitzten Alten spielen, der den Tod austrickst.

"Es ist ein wirklich schönes, herzergreifendes und rasend komisches Drehbuch", sagte Kerkeling. Das stammt von den Komödienexperten Marcus H. Rosenmüller ("Wer früher stirbt ist länger tot") und Ulrich Limmer ("Sams"-Filme). Regisseur Joseph Vilsmaier, der auch den ersten Film inszenierte, wird Regie führen.

Kerkeling war zuletzt kurz in der Verfilmung seiner Biografie zu sehen, "Der Junge muss an die frische Luft". Darin zeigt Regisseurin Caroline Link die Kindheit Kerkelings, in der er erleben musste, wie seine Mutter in Antriebs- und Teilnahmslosigkeit versank, während er sein komödiantisches Talent entdeckte.

Die Dreharbeiten von "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" sollen ab Oktober in Bayern und Österreich stattfinden. Der Kinostart ist Ostern 2020 geplant.