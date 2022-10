Hollywood-Star Harrison Ford wird US-Medienberichten zufolge in dem Superheldenfilm »Captain America: New World Order« mitspielen. In der vierten »Captain America«-Verfilmung sei der 80-Jährige als Thaddeus Ross an Bord, berichteten die Branchenblätter »Hollywood Reporter« und »Variety« . Die Rolle des schnurrbärtigen Generals Ross hatte zuvor William Hurt mehrere Male gespielt, darunter in Marvel-Filmen wie »Der unglaubliche Hulk«, »Avengers: Infinity War« und »Black Widow«. Hurt war im März im Alter von 71 Jahren an Krebs gestorben.