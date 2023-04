SPIEGEL: Sie waren ein Dieb?

Belafonte: Ja, ich war ein Dieb. Ich ließ nichts Großes mitgehen, aber alles, was schön aussah und glänzte. Und dann gab es da in meinem Leben eine Menge Momente, in denen ich nur haarscharf an einer Katastrophe vorbei schlidderte.

SPIEGEL: Zum Beispiel?

Belafonte: Als wir in den Fünfzigern durch den Süden der USA tourten, hatte ich ein brenzliges Erlebnis: Ich ging auf die Toilette und wollte pinkeln. Auf einmal hörte ich hinter mir eine Stimme: »Wenn du nur einen Tropfen deiner Pisse verspritzt, bist du tot, Nigger!« Hinter mir stand ein Polizist, er hatte eine Waffe gezogen. Ich war so voller Zorn und Hass, ich hätte den Polizisten umbringen können. Wäre ich ihm an die Gurgel gegangen, wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Und ich sage Ihnen: Von solchen Erlebnissen habe ich einige parat. Deshalb bin ich Martin Luther King so dankbar, dass er mich lehrte, die Wut in andere Energien umzuwandeln und in friedliche Bahnen zu lenken.