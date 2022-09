Knapp 260 internationale Filmproduktionen

Das Festival wurde am Donnerstagabend mit der Weltpremiere von »The Swimmers« der Regisseurin Sally El Hosaini eröffnet. Bis zum 18. September werden in Toronto knapp 260 internationale Filmproduktionen und über 60 Weltpremieren gezeigt. Am 18. September wird der TIFF-Siegerfilm verkündet, der in Toronto traditionell vom Publikum gewählt wird.

Vor der Premiere von »My Policeman« in Toronto war Harry Styles auch schon beim Festival von Venedig zu Gast. Dort lief der Thriller »Don't Worry Darling« von Olivia Wilde außerhalb des Wettbewerbsprogramms, in dem Styles an der Seite von Florence Pugh die männliche Hauptrolle spielt.