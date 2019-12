Berlinale 2020 Helen Mirren erhält Goldenen Ehrenbären

Die 70. Internationalen Filmfestspiele Berlin könnten erneut zu einem Festival der Frauen werden. Im vergangenen Jahr war Charlotte Rampling mit dem Ehrenbären geehrt worden, Juliette Binoche leitete die Jury und mit Angela Schanelec (Silberner Bär für beste Regie) und Nora Fingscheidt (Alfred-Bauer-Preis) hatten zwei Regisseurinnen bedeutende Preise erhalten. Im kommenden Jahr wird die Berlinale die britische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Helen Mirren mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk würdigen.

Helen Mirren beeindrucke seit jeher als starke Persönlichkeit mit kraftvollen Interpretationen, begründete Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek die Wahl. Immer wieder überrasche Mirren mit ihrer Darstellung besonderer Charaktere. "Ob als Chris in 'Calendar Girls' oder als Elisabeth II. in 'The Queen' (lesen Sie hier die Kritik vom SPIEGEL) , ihre Figuren sind beispielhaft für starke Frauen", erklärte Rissenbeek weiter. Sie wird im kommenden Jahr erstmals zusammen mit Carlo Chatrian die Berlinale leiten und damit die Nachfolge des langjährigen Festivalleiters Dieter Kosslick antreten.

Helen Mirren gehört zu den weltweit anerkanntesten Schauspielerinnen, sie war eine der jüngsten, die jemals in die berühmte Royal Shakespeare Company aufgenommen wurde. Für die Titelrolle in "The Queen" von Stephen Fears gewann sie 2007 den Oscar und den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin. Neben zahlreichen internationalen Filmpreisen erhielt sie mit dem Olivier Award, dem Tony Award und dem Drama Desk Award auch die wichtigsten Theaterpreise. 2003 wurde Helen Mirren für ihre schauspielerischen Verdienste als "Dame Commander of the British Empire" ausgezeichnet.

Aktuell ist die 74-Jährige an der Seite von Ian McKellen in dem Triller "The Good Liar - Das alte Böse zu sehen" von Bill Condon im Kino zu sehen. Dieser wird auch zu den Filmen der Hommage anlässlich der Berlinale gezeigt, ebenso wie "The Queen" zur Verleihung des Ehrenbären. Auf dem Programm der Hommage stehen außerdem "Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber" von Peter Greenaway aus dem Jahr 1989 und Michael Hoffmanns "Ein russischer Sommer" von 2009.