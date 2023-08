Der Streik wurde zum Doppelstreik

Mitte Juli waren zusätzlich Zehntausende Mitglieder der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists) nach geplatzten Verhandlungen mit dem Verband der TV- und Filmstudios in den Ausstand getreten. Der Doppelstreik legt Hollywood nahezu lahm. In den USA können derzeit praktisch keine Filme und Serien gedreht werden. Es ist ein zähes Ringen – die beiden Parteien reagieren mit Wortgefechten und gegenseitigen Anschuldigungen.

Die Writers Guild of America lancierte am Donnerstag Vorwürfe gegen die Studios, diese würden Gerüchte und Lügen verbreiten. Die AMPTP warf der Gewerkschaft »bedauerliche« Rhetorik vor. Der Streik würde Tausenden Menschen im Filmgeschäft schaden, sie würden das sehr ernst nehmen, hieß es in einer Mitteilung der Studios. Beobachter in Hollywood befürchten, dass der Ausstand noch Wochen oder Monate andauern könnte.