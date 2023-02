Der für den Film »Die Stunde des Siegers« mit vier Oscars ausgezeichnete britische Regisseur Hugh Hudson ist tot. Der 86-Jährige sei am Freitag »nach kurzer Krankheit« in London gestorben, erklärte seine Familie am Freitagabend. »Die Stunde des Siegers« von 1981 ist insbesondere durch den Soundtrack des Musikers Vangelis in Erinnerung geblieben, wurde bei den Oscars 1982 unter anderem aber auch als bester Film und für die beste Regie ausgezeichnet.