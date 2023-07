Beide halten zumindest einen Teil der Welt seit Wochen in Atem, und beide starten am gleichen Tag in den Kinos, in Deutschland am 20. Juli. Was läge also näher, als einen titanischen Wettkampf daraus zu konstruieren, bei dem zwei grundsätzlich verschiedene Lager gegeneinander antreten?

Konkurrenz tut dem Kino gerade in jedem Fall gut, immerhin bieten beide Filme die letzte Chance für Hollywood, diesen verkorksten Sommer doch noch in einen wenigstens mäßigen Erfolg zu verwandeln. Gerade erst ist die letzte Hoffnung dahin, dass der eigentliche Blockbuster der Saison, »Indiana Jones und das Rad des Schicksals«, doch noch Kasse macht – die Ticketverkäufe gingen nach einem schwachen Start in der ersten Woche noch einmal dramatisch zurück.