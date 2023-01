Damit zieht »Im Westen nichts Neues« gleich mit dem chinesischen Film »Tiger and Dragon« von 2001, der bisher den Rekord hielt für den nicht auf Englisch gedrehten Film mit den meisten Bafta-Nominierungen.

In der Kategorie »Bester Film« konkurriert »Im Westen nichts Neues« mit der britischen Komödie »The Banshees of Inisherin« und dem Science-Fiction-Actionfilm »Everything Everywhere All At Once«, die beide insgesamt zehn Nominierungen bekommen. Baz Luhrmanns Biopic »Elvis« (9 Nominierungen) und das Dirigentinnendrama »Tar« (5 Nominierungen) vervollständigen das Spitzenfeld.