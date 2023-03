Neunmal nominiert, viermal abgeräumt: »Im Westen nichts Neues« gewann vier Oscars, darunter für den Besten Internationalen Film, Beste Kamera, Beste Filmmusik und Bestes Szenenbild. Mehr Auszeichnungen als je ein anderer deutscher Film bei einer Oscar-Verleihung.

Der Historienfilm handelt von den schrecklichen Erlebnissen eines jungen deutschen Soldaten an der Westfront während des Ersten Weltkriegs.

Edwar Berger, Regisseur

»Danke. Das bedeutet uns so viel. Ich habe bei diesem Dreh so viele neue Freunde kennengelernt. Mein Kameramann James Friend hat einen Academy-Award gewonnen. Meine Kostümbildnerin Lisy Christl. Mein Produktionsdesigner Christian Goldbeck. Meine Haar- und Make-up-Designerin Heike Merker. Ich verdanke alles Ihnen und dem Rest meiner Crew. Aber neulich bin ich hier zu einem Brunch gegangen und habe einen anderen Kameramann getroffen, James... es geht um einen anderen Film. Es war Florian Hoffmeister, der auch für einen Academy Award für 'Tar' nominiert ist. Und wir haben uns umarmt, wir sind aus der gleichen Stadt, wir haben unseren ersten Film zusammen gemacht, ich war sein Assistent – es ist 30 Jahre her und wir haben uns einfach nur umarmt. Und es fühlte sich so an, als ob wir all die harte Arbeit umarmt hätten, die in diesem Film steckt und das ist für uns alle sehr bewegend. Danke an Netflix, dass sie uns unterstützt haben. Danke an meine Frau und meine Kinder. Danke an Ted Sarandos, Sasha Bühler, Scott Stuber und David Kosse, dass sie unseren Film gemacht haben. Danke an Malte Grunert. An diese beiden wunderbaren Schauspieler, mein Produzent, Daniel Brühl und Albrecht Schuch, die Schauspieler. Und vor allem Felix Kammerer, das war, das war dein erster Film, das war dein erster Film und du hast uns auf deinen Schultern getragen, als ob es nichts wäre. Ohne dich wäre keiner von uns hier. Danke, Felix.«