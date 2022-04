Catherine Corsini hat schlecht geschlafen, so wie wahrscheinlich halb Frankreich. Am Abend zuvor wurden die Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen bekannt gegeben. »Nun stehen zwei Personen zur Auswahl, die ich beide ablehne, die eine aus tiefstem Herzen, den anderen etwas weniger«, sagt Corsini.

Die Wahlen lassen ihren neuen Film noch dringlicher erscheinen, als er es schon ist. »In den besten Händen« zeichnet die Verwerfungen nach, die die Präsidentschaftswahlen von 2017 nach sich zogen. Wie jetzt auch trafen damals Emmanuel Macron und Marine Le Pen in der Stichwahl aufeinander. Macron setzte sich mit 66 Prozent der Stimmen durch. Doch spätestens mit den Gelbwestenprotesten zeigte sich, wie wenig er der Polarisierung der französischen Gesellschaft entgegenzusetzen hatte. »La fracture«, die Spaltung, aber auch: der Bruch heißt Corsinis Film im Original. Im Sommer 2021 hatte er Premiere im Wettbewerb in Cannes und wurde mit der Queer Palm ausgezeichnet, nun kommt er in die deutschen Kinos.

Mit einem privaten Drama beginnt es. Paris, 1. Dezember 2018. Nach zehn gemeinsamen Jahren will sich Julie (Marina Foïs) von Raphaëlle, genannt Raf, (Valeria Bruni Tedeschi) trennen. Raf mag das nicht akzeptieren und läuft der erbosten Julie hinterher auf die Straße. Dort stürzt Raf, bricht sich den Arm und landet in einem Krankenhaus, in dem sich bereits ein Drama von nationaler Tragweite abspielt: Die Notaufnahme ist völlig überfüllt. Gleichzeitig versuchen die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, gegen die unzumutbaren Arbeitsbedingungen zu protestieren. Die sechste Nachtschicht in Folge tritt Krankenschwester Kim (Aïssatou Diallo Sagna) an, als Raf eingeliefert wird. Kim streift sich einen frischen grünen Kittel über und mit einem Aufnäher auf dem Rücken beginnt sie ihre Arbeit. Die Aufschrift des Aufnähers: en grève – im Streik.

»Nichts hat sich seitdem verbessert, durch Covid ist es im Gegenteil noch schlimmer geworden«, sagt Corsini über die Situation in Frankreichs Kliniken. »Es wurden noch mehr Betten gestrichen, und selbst die kleinen Zuschläge, die versprochen worden waren, kamen nicht. Es ist verabscheuungswürdig, wie in Frankreich mit medizinischem Personal umgegangen wird.«

Die Idee für den Film kam Corsini, als sie sich selbst den Arm brach und ins Krankenhaus eingewiesen wurde – natürlich war es überfüllt. Schnell machte sie sich daran, das Erlebte in ein Drehbuch zu übersetzen. In Deutschland ist Corsini wahrscheinlich am ehesten für den lesbischen Liebesfilm »La belle saison« von 2015 bekannt. Tatsächlich dreht die 63-Jährige seit ihrem Debütfilm von 1987 kontinuierlich, mal fürs Fernsehen, mal fürs Kino, mal fiktional, mal dokumentarisch – wenn dokumentarisch, dann vor allem über Rassismus und Ausgrenzung.

Die Durchlässigkeit zur aktuellen Politik ist in »In den besten Händen« mehr als deutlich. Während der Arbeit am Drehbuch brachen in Frankreich die Gelbwesten-Proteste aus und fanden quasi in Echtzeit Eingang in den Film: Zur Geschichte von Raf und Julie stößt der LKW-Fahrer Yann (Pio Marmaï) dazu. Er ist früh morgens aus der Provinz auf die Champs-Élysées gefahren, um gegen die hohen Benzinpreise zu protestieren und Macrons Rücktritt zu fordern. Streitlustig legt er sich mit der Polizei an. Mit einer schweren Beinverletzung, die womöglich von einer Granate stammt – genaueres spart Corsini aus, um sich nicht in Schuldzuweisungen zu verstricken –, landet er gegen Abend in dem Krankenhaus, in dem auch Raf auf ihre Behandlung wartet.

»Zu Beginn der Pandemie dachte ich, der Film sei hinfällig geworden«, sagt Corsini. »Doch meine Freunde bestärkten mich: Ich müsste unbedingt festhalten, wie es vor Covid zugegangen sei.« »In den besten Händen« markiert nun, was sich seit der Pandemie verändert hat – und was nicht. Die Gelbwestenproteste erlagen weitgehend mit dem ersten Lockdown. »Dass sie sich geweigert haben, sich stärker zu organisieren, hat aber auch zum Ende der Bewegung beigetragen«, so Corsini.

Zum ersten Drama nationalen Ausmaßes, der Krise im Gesundheitswesen, gesellt sich so schnell ein zweites. Neben Yann werden immer mehr Verletzte von der Demo eingeliefert. Dann wird das Hospital von der Polizei umzingelt, Demonstrierende drücken gegen die Fenster und Türen. Was droht ihnen, wenn man sie nicht ins Gebäude lässt? Und was dem Personal und den Patientinnen, wenn noch mehr Menschen in die überfüllten Gänge und Räume strömen?

Ihr hätten die Gelbwesten bei aller Kritik an ihrer Offenheit für Gewalt und anderes trotzdem viel Hoffnung gegeben: »Sie haben genau den Stimmen, die in der französischen Politik ignoriert werden, Gehör verschafft und das mit großer kreativer Energie. Allein die Wahl der Gelbwesten als Erkennungszeichen war genial, genauso die Abfolge der Demonstrationsorte und die Treffen auf Kreisverkehren.« Es sei eine echte Volksbewegung gewesen.

Die Wut, die die Proteste befeuert hat, ist aber immer noch da. Kann Corsini es verstehen, wenn sie sich in Form einer Stimme für Le Pen Ausdruck verschafft? »Wut ist immer ein schlechter Ratgeber. Wer wütend ist, kann nicht zuhören, und genau das müssen wir viel stärker wieder machen: einander zuhören. Das ist vielleicht auch das Utopische an meinem Film, obwohl er an einem Ort spielt, an dem so viel Schreckliches passiert: Ausgerechnet in einem Krankenhaus nehmen sich die Menschen für eine Nacht die Zeit zum Zuhören.«

Ohne zu lachen, ginge es nicht

Ganz freiwillig nehmen sich Corsinis Figuren diese Zeit allerdings nicht: Immer wieder arbeitet »In den besten Händen« mit Elementen der Komödie, um Yann und Raf während des stundenlangen Wartens auf eine Behandlung Seite an Seite zu bringen. Meistens fällt eine der beiden aus der Liege oder dem Rollstuhl, in dem sie geparkt wurden. Besonders Bruni Tedeschi dreht in diesen Momenten groß auf. »Ohne etwas zu lachen zu haben, würden es die Ärztinnen und Pfleger auch nicht schaffen, diese enorme Arbeitsbelastung durchzustehen«, sagt Corsini. »Deshalb war für mich klar, dass auch mein Film trotz aller ernsten Elemente komödiantisch angelegt sein sollte.«