Nun wurde der Trailer des neuen Films veröffentlicht, der im kommenden Juni unter dem Titel »Indiana Jones und der Ruf des Schicksals« anlaufen soll. Mit den Rufen hat es Ford in letzter Zeit, vor zwei Jahren war er in der Jack-London-Adaption »Ruf der Wildnis« zu sehen. Schicksal, Wildnis, was soll’s, der am Donnerstag veröffentlichte Trailer zum neuen Indy-Film legt rasant los. Verfolgungsjagden, Schießereien, Unterwasserszenen, dazu raunt eine Stimme aus dem Off, wie großartig doch ein Leben voller Abenteuer sei.