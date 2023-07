Gekostet hat der fünfte Film in der »Indiana Jones«-Saga angeblich 295 Millionen Dollar, dazukommen dürfte ein saftiger Betrag für das Marketing in Höhe von mindestens 100 Millionen Dollar. Damit ist das Abenteuerepos mit dem 80-jährigen Harrison Ford in der Hauptrolle der mit Abstand erfolgloseste Film der Reihe. Der Vorgänger »Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels« hatte 2008 noch fast 800 Millionen Dollar weltweit eingespielt.