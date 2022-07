Der iranische Filmemacher und Berlinale-Gewinner Mohammad Rasoulof und ein Kollege sind wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung verhaftet worden. Zusammen mit Mostafa Al-Ahmad soll Rasoulof angeblich mit einem Aufruf gegen Gewalt die öffentliche Ordnung gefährdet und dabei auch mit Regimegegnern zusammengearbeitet haben, so die Justizbehörde am laut staatlicher Nachrichtenagentur IRNA. Weitere Details zu der Verhaftung der beiden Filmemacher gab es am Freitagabend vorerst nicht.