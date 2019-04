Nächster "007" Rami Malek spielt den Bond-Bösewicht

Er werde alles dafür tun, Mr. Bond das Leben schwer zu machen, sagte er während einer im Netz übertragenen Live-Schalte: Der US-Schauspieler Rami Malek wird im nächsten James-Bond-Abenteuer die Rolle des Bösewichts spielen.

Malek, den meisten Zuschauern bis vor wenigen Monaten größtenteils unbekannt, wurde mit seiner Rolle des Freddy Mercury in der Queen-Biografie "Bohemian Rhapsody" international zum Star. Der 37-jährige US-Schauspieler erhielt dafür im Februar den Oscar als bester Hauptdarsteller. Schon seit Monaten war spekuliert worden, dass Malek beim neuen Bond dabei sein würde.

ddp/ INTERTOPICS/ LMKMEDIA Daniel Craig im letzten Bond-Abenteuer "Spectre".

Sonst wurde bei der PR-Veranstaltung nicht viel Neues öffentlich gemacht. Dass Lea Seydoux nach ihrem Auftritt im letzten Bond-Film "Spectre" zurückkehren würde, war schon seit Dezember bekannt, ebenso die Auftritte von Ralph Fiennes als M, Ben Wishaw als Q sowie Naomi Harris als Eve Moneypenny.

Gesendet wurde live aus Jamaika von dem Anwesen, in dem Ian Fleming alle James-Bond-Romane geschrieben haben soll und wo Klassiker der Film-Serie wie "James Bond jagt Dr. No" und "Leben und sterben lassen" gedreht wurden. Auch "Bond 25" soll teilweise auf Jamaika entstehen. Andere Drehorte sind London, Italien und Norwegen, wo die Dreharbeiten vor einem Monat begannen.

Zum Plot sagte die Produzentin Barbara Broccoli, Bond sei zu Beginn des Films nicht offiziell im Dienst. Weitere Details wurden nicht verraten, auch nicht der offizielle Titel des Films. Der Starttermin von "Bond 25" wurde mehrfach verschoben, nachdem Regisseur Danny Boyle ausgestiegen und mit Cray Fukunaga ersetzt worden war. Der Film soll nun am 8. April 2020 starten.

Daniel Craig, der sich in der Interviewrunde sichtlich unwohl fühlte und sich bemühte, höflich Fragen von Zuschauern zu beantworten, übernimmt die Rolle des britischen Geheimagenten in "Bond 25" zum letzten Mal. Er ist damit der Schauspieler, der die Rolle mit 14 Jahren am längsten spielte, vor Roger Moore und Sean Connery. Moore allerdings trat in sieben Filmen als Bond auf, Craig nur in fünf.