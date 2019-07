Medienbericht Wird Lashana Lynch die neue 007-Agentin?

Seit bekannt wurde, dass Schauspieler Daniel Craig seine Rolle als Agent James Bond aufgeben könnte, brodelt die Gerüchteküche darüber, wer ihm nachfolgen soll. Einige hofften auf eine Frau - die Schauspielerin Gillian Anderson etwa brachte sich gleich selbst ins Rennen um die Rolle als 007, gleichzeitig lehnten die Produzenten zuletzt aber eine Agentin ab. Andere hofften auf den ersten schwarzen 007, der Schauspieler Idris Elba etwa wurde immer wieder darauf angesprochen. Jetzt berichtet die britische "Daily Mail" unter Bezug auf eine nicht benannte Quelle, dass beide Hoffnungen erfüllt würden: Die Schauspielerin Lashana Lynch solle demnach die neue 007 spielen - allerdings erst mal nur im neuen, 25. Film der Reihe. Die Produzenten äußerten sich zu diesem Bericht zunächst nicht.

In dem Film, der gerade in Italien und Großbritannien gedreht wird, solle Lynch als neue Agentin auftauchen. "Bond ist immer noch Bond, aber er wurde von dieser atemberaubenden Frau als 007 ersetzt", habe ein Insider der britischen Zeitung mitgeteilt. Vieles ist allerdings auch noch unklar. Die Quelle berichtet, dass sich Craig offenbar als Bond aus dem MI6 zurückgezogen habe und Lynch dort in seine Fußstapfen trete. Als Bond von M (Ralph Fiennes) in den Dienst zurückgeholt werde, treffe er dort auf seine Nachfolgerin.

Und wie geht es weiter? Bond sei natürlich interessiert an der neuen 007, so die "Daily Mail". Doch seine machohaften Versuche, sich ihr anzunähern, ließe sie angeblich abblitzen. Sie beantworte alles, was von Bond komme, bloß mit Augenrollen - "zumindest vorerst".

Das Drehbuch dieser Szenen stammt von Autorin Phoebe Waller-Bridge, die schon die von der Kritik gelobten Comedy-Formate "Fleabag" und "Killing Eve" schrieb - jeweils mit komplexen Frauencharakteren als Hauptfiguren. Sie sei gefragt worden, ob "Bond" heute überhaupt noch relevant sei, berichtet die "Daily Mail". "Ich denke, er ist absolut relevant und muss sich nur verändern. Das Wichtigste ist, dass der Film Frauen gut behandelt", sagte Waller-Bridge.

Außerdem habe man "James Bond" nach der #Metoo-Debatte weiter der Gegenwart angepasst: Wie die Quelle verriet, spräche man offenbar auch nicht mehr von "Bond-Girls". Alle am Dreh Beteiligten habe man angewiesen, von nun an "Bond-Frauen" zu sagen.

Zuletzt war spekuliert worden, dass Schauspieler Christoph Waltz als Bösewicht Blofeld auf die Leinwand zurückkehren könnte, der im letzten Bond-Film "Spectre" (2015) ins Gefängnis wanderte. Bestätigt ist mittlerweile, dass "Bohemian Rhapsody"-Star Rami Malek den Gegenspieler von 007 geben soll. "Bond 25" soll im April 2020 in die Kinos kommen.