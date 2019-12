Neuer Trailer zu "Bond 25" Die Enden rücken näher

Es geht ans Sterben. Nicht gleich, der Film heißt schließlich nicht umsonst "No Time to Die". Aber in viereinhalb Monaten wird es vorbei sein mit Daniel Craig als James Bond: Am 2. April 2020 wird sein neuester und zugleich letzter Einsatz "im Dienste Ihrer Majestät" in die deutschen Kinos kommen. Wie es mit seiner 007-Inkarnation zu Ende geht, deutet nun der Trailer an, der am Mittwochnachmittag veröffentlicht wurde.

Bereits bekannt war, dass James Bond (Daniel Craig) seine Lizenz zum Töten nach den Ereignissen von "Spectre" abgegeben hatte. Zu Beginn von "No Time to Die" will er nun seinen Ruhestand in Jamaika genießen. Doch Felix Leiter (Jeffrey Wright), ein alter CIA-Kollege, taucht auf und bittet Bond um Hilfe: Ein bedeutender Wissenschaftler sei entführt worden und müsse so schnell wie möglich gefunden werden.

Was als Rettungsmission beginnt, wird für Bond jedoch zu einer Belastungsprobe, die ihn an die Grenzen seiner psychischen und physischen Kräfte zu bringen scheint. Denn nicht nur muss sich Bond damit arrangieren, dass eine junge Frau (Lashana Lynch als Nomi) seine Nachfolgerin bei MI6 geworden ist, die nicht vorhat, ihren Posten klaglos zu räumen: "Kommen Sie mir nicht in die Quere", droht Nomi. "Wenn doch, jage ich Ihnen eine Kugel ins Knie - ins gesunde", fügt sie an.

Auch sieht sich Bond mit Madeleine Swann (Léa Seydoux) konfrontiert - seiner ehemaligen Geliebten, die sich nun zu seiner Nemesis ausgewachsen hat. "Warum sollte ich dich verraten?", fragt Swann im Trailer während einer Verfolgungsjagd. "Wir haben alle unsere Geheimnisse", antwortet Bond. "Nur dass wir deines noch nicht kennen."

Universal Daniel Craig (links) und Christoph Waltz in "No Time to Die"

"Wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt, wird das dein Tod sein", orakelt zudem Blofeld, der von Christoph Waltz verkörperte Bösewicht, der nach "Spectre" auch hier wieder einen Auftritt hat. Und als wäre das nicht genug an Gegnern und Feinden hat "No Time to Die" noch einen weiteren Bösewicht zu bieten: "Bohemian Rhapsody"-Star Rami Malek spielt Safin, einen Schurken, der nicht nur im Besitz einer mächtigen Waffe ist, sondern auch noch über künstliche Intelligenz zu verfügen scheint. "Ihre Fähigkeiten sterben mit Ihrem Körper", sagt Safin zu Bond. "Meine leben auch noch lange nach meinem Tod."

Dazu ist Safins von Säure oder Ähnlichem vernarbtes Gesicht zu sehen, das eine weiße Maske teilweise bedeckt. Auch als von Swann die Rede ist, ist im Bild eine Schachtel mit weißer Maske zu sehen - deutet sich hier eine Verschwörung an, die tief in den MI6 hineinreicht?

Was der Trailer anhäuft, ist zu diesem Zeitpunkt eine Masse an Geschichten, die der Film parallel zu Ende erzählen muss. Nicht wenig Anspruch für ein Projekt, das von vielen Rückschlägen geplagt worden war - erst dem Verlust von Danny Boyle als Regisseur, dann der Verschiebung des Kinostarts um fast ein Jahr, um das Drehbuch zu überarbeiten, schließlich der Verletzung von Daniel Craig am Set.

Wie sich Craig in seinem letzten Einsatz schlagen wird, wird das alles bestimmende Thema von "No Time to Die" sein. Interessierte werden zudem ein Auge darauf haben, wie Regisseur Cary Fukunaga ("True Detective") die älteste Filmreihe der Welt weiterführt und welchen Einfluss "Fleabag"-Mastermind Phoebe Waller-Bridge auf das Drehbuch genommen haben könnte.

Doch die größte Debatte wird nach dem vermutlich Rekorde brechenden Kinostart im April gleich wieder aufwallen: Wer wird der nächste Bond? Die Produzenten haben zwar im SPIEGEL-Interview gesagt, dass sie sich keine Frau in der Rolle vorstellen können. Nach dem starken Auftritt von Lashana Lynch im Trailer könnte das Kinopublikum aber anderer Meinung sein.