2009 vom Magazin »Vanity Fair« auf seine Rolle angesprochen, sagte der 1940 im New Yorker Stadtteil Bronx geborene Schauspieler: »Ich musste keinen Akzent oder sowas lernen.« Caan habe allerdings die Bedeutung des Films zu diesem Zeitpunkt nicht ganz verstanden.

Neben seiner Rolle in »Der Pate« war Caan in Filmen wie »Misery«, »Der Einzelgänger« und »Rollerball« zu sehen. In dem Film »Misery« nach einem Thriller von Stephen King spielte Caan einen Schriftsteller, der in die Hände einer grausamen Verehrerin gerät, dargestellt von Kathy Bates.