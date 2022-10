Auftritt bei Jimmy Kimmel Jamie Lee Curtis verspricht, nie wieder in »Halloween«-Filmen mitzuspielen

Showmaster Kimmel legte ihr dazu scherzhaft einen Vertrag vor: »Wären Sie bereit, ein Dokument zu unterschreiben, in dem Sie uns Folgendes mitteilen: Ich erkläre, dass dies mein letzter Halloween-Film ist«, so Kimmel, und weiter: »Ich, Jamie Lee Curtis, Königin des Schreckens, Tochter von Janet Lee und Tony Curtis, Mutter von Lindsay Lohan, schwöre hiermit unter Androhung von Meineid, dass Halloween Ends (2022) der letzte Halloween-Film sein wird, in dem ich jemals auftreten werde.«