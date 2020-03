"Narziss und Goldmund"-Star Jannis Niewöhner "Eigene Form von Heldentum"

Jannis Niewöhner gilt als kommender Kino-Star. Jetzt ist er in der Hesse-Verfilmung "Narziss und Goldmund" zu sehen. Er will überlebensgroße Figuren spielen - was in Deutschland nicht so einfach ist.