Jared Leto wurde mit einem Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in »Dallas Buyers Club« ausgezeichnet. In jüngerer Zeit war er unter anderem in dem Film »House of Gucci« über die italienische Modedynastie zu sehen. Als Produzent trat er zuletzt 2019 bei dem Dokumentarfilm »A Day in the Life of America« in Erscheinung.

Der Deutschitaliener Pier Paolo Righi, der das Maison Karl Lagerfeld leitet, sagt in der von Deadline zitierten Mitteilung: In der Zeit seit Lagerfelds Tod im Februar 2019 seien mehrere Produktionsfirmen aus Hollywood an ihn herangetreten und hätten um eine Partnerschaft ersucht, um Lagerfelds Leben zu verfilmen. »Doch erst als wir Jared und Emma getroffen haben, hatten wir wirklich Vertrauen, dass seine Geschichte auf eine künstlerische Weise erzählt wird, so wie Karl es gern gesehen hätte.«