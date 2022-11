Der französische Filmemacher Jean-Marie Straub ist am Sonntag im Alter von 89 Jahren in seiner Wahlheimat Rolle in der Schweiz gestorben. Das bestätigte Christophe Bolli vom nationalen Schweizer Filmarchiv Cinémathèque suisse. Straub galt in gewisser Hinsicht auch als Vater des neuen deutschen Films der Sechziger- und Siebzigerjahre. Fast alle Filme drehte er gemeinsam mit seiner 2006 verstorbenen Lebensgefährtin Danièle Huillet.