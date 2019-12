Filme über Jeanne d'Arc Brennen, bekehren, headbangen

Jeanne d'Arc hat viele Gesichter. In Carl Theodor Dreyers Stummfilm "La Passion de Jeanne d'Arc" ist es das von Renée Jeanne Falconetti, ausdrucksstark und leidend. Siebzig Jahre später leiht ein Model ihr seine perfekten Züge: Milla Jovovich in Luc Bessons "Jeanne d'Arc". Und im nicht mehr ganz neuen Jahrtausend ist Jeanne ein Kind: Lise Leplat Prudhomme.

Der französische Regisseur Bruno Dumont ("Camille Claudel 1915", "Kindkind"), der im vergangenen Jahr in Locarno mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, hat sie für seine Version der berühmten Heldinnengeschichte besetzt. Sie umfasst zwei Teile: "Jeannette" (2017), der von ihrem Leben als Schafshirtin in Lothringen erzählt, und "Jeanne d'Arc" (2019), welcher unweigerlich gen Scheiterhaufen zusteuert. Der Nürnberger Verleih Grandfilm bringt sie nun innerhalb von einer Woche in die deutschen Kinos: "Jeannette" startet am 25. Dezember, "Jeanne d'Arc" folgt am 2. Januar.

Lise Leplat Prudhomme ist im ersten Teil acht, im zweiten zehn Jahre alt - und damit die wohl jüngste Jeanne, die es je gegeben hat. Auch deswegen passt sie mit ihrer reinen, gleichwohl anklagenden Erscheinung zu einem anderen, nicht minder kontrovers diskutierten Mädchen: Greta Thunberg.

Im Video: Der Trailer zu "Jeannette - Die Kindheit der Jeanne d'Arc" (Teil I)

Video Grandfilm

Ein Erzengel schwingt bereits das Schwert

Das ist auch dem französischen Philosophen Bruno Latour nicht entgangen, der in einem seiner Tweets bemerkte: "Der neue Film von Bruno Dumont bietet einen guten Schlüssel, um die Tiefe der prophetischen Dimension von Greta Thunberg zu ergründen. Es ist schwer, in dem Hass, den sie auslöst, nicht das Gesicht von Jeannes Staatsanwalt Bischof Cauchon zu erkennen, der sich nicht an das Öl verkauft hat, sondern an England."

Natürlich muss man "Jeannette" und "Jeanne d'Arc" nicht aus dieser Perspektive schauen. Dumonts Filme sind reich und unterhaltsam genug, um jedwede Gegenwart vergessen zu machen. Dann versinkt man in den von Industrialisierung unberührten Landschaften, wandelt entlang der Flussläufe der Maas, über Wiesen und durch Haine. Steigt am Horizont doch etwas Rauch auf, dann stammt der höchstens aus einem Dorf, das gerade angegriffen wurde.

Denn ja, besonnen sind die Zeiten keineswegs - man befindet sich noch inmitten des Hundertjährigen Krieges, in dem mehr und mehr Städte Frankreichs in den Besitz der Engländer übergehen. Frankreich, das den Franzosen gebührt, wie die heilige Katharina, der Erzengel Michael und die heilige Margareta es Jeannette in einer Vision offenbaren: "Verjage die Engländer aus dem Königreich, das er liebt."

Der Erzengel Michael schwingt bereits sein Schwert. Und Jeannette singt. So wie fast alle in "Jeannette" singen, weil Bruno Dumont seinen Film als Heavy-Metal-Musical samt Headbanging inszeniert hat (Musik: Igorrr). Ein rappender Cousin bildet die Ausnahme. Auch Tanzeinlagen gibt es, oder Akrobatik, dargeboten von einer Altersgenossin Jeannettes, die zur Brücke gebogen durch das Bild läuft und es damit ein bisschen abgründig und unheimlich werden lässt, vielleicht in Anlehnung an ein Gemälde Boschs.

"Menschliche Malerei"

Bruno Dumont selbst gebraucht in einem Interview die Worte "menschliche Malerei". Gemeint sind die Gegensätze, die in beiden Filmen, vor allem aber in "Jeanne d'Arc", aufeinandertreffen und die aus Charles Péguys 1897 erschienenem Drama stammen, an das Dumonts Drehbücher angelehnt sind: ein Reigen aus Klerikern höchsten Ranges, die sich an Jeannes Weigerung, sich der Kirche zu unterwerfen, abarbeiten, sowie einfachen Leuten - Handwerkern, Soldaten und anderen Befehlsempfängern -, die sowohl Jeannes Schicksal als auch die Sonntagsroben ihrer Frauen diskutieren.

Im Video: Der Trailer zu "Jeanne d'Arc" (Teil II)

Video Grandfilm

Zwischendrin erklingt der engelsgleiche Gesang des französischen Chansoniers Christophe. Musik spielt auch hier eine zentrale Rolle, doch ein Musical ist "Jeanne d'Arc" nicht mehr. Eher handelt es sich um einen Film der Rhythmen und Formationen - weil die Trommeln des Krieges schlagen, das Kirchengericht nach eigenen Regeln operiert und die überwältigenden Innenaufnahmen des Gotteshauses beinahe abstrakt wirken.

Dennoch verlieren sich beide Teile nicht an ihre Form. Sie bleiben aufwühlend, rigoros. An einer Stelle schlägt es Jeanne entgegen: "Sie denken, dass alle so fromm, erbarmenswert und gut sind wie Sie. Aber das ist ein schwerer Irrtum. Wenn Sie das Leben kennen würden... Aber Sie sind nur ein Kind. Sie kennen das Leben nicht. Sie kennen die Welt nicht." Und da fällt einem dann doch wieder Greta ein.