"Boyz in the Hood" Regisseur John Singleton ist tot

"Trauernd bestätigen wir, dass John Singleton gestorben ist." Das teilte die Familie des US-Regisseurs und -Filmproduzenten am Montag mit. "John starb friedlich, umgeben von seiner Familie und seinen Freunden."

Gleich für sein Debüt "Boyz In The Hood" wurde Singleton 1992 für den Oscar nominiert. Damit war er der erste Afroamerikaner, dem diese Ehre in der Kategorie "Beste Regie" zuteil wurde. In dem Film mit Ice Cube und Cuba Gooding Jr. geht es um die Gewalt in einem Armenviertel in Los Angeles.

Danach inszenierte Singleton "Poetic Justice", "Shaft", "Vier Brüder" und "Atemlos - Gefährliche Wahrheit", die an sein Erstlingswerk jedoch nicht heranreichen konnten. Als Produzent brachte er unter anderem das Drama "Hustle & Flow" ins Kino. Bei der derzeit laufenden TV-Serie "Snowfall" über die Crack-Epidemie der Achtzigerjahre agierte er zuletzt als Produzent.

Can't believe this is happening. RIP my friend. https://t.co/v9q6TTzM60 — Halle Berry (@halleberry) 29. April 2019

Viele Hollywood-Stars verabschiedeten sich über die sozialen Medien von Singleton. Oscar-Preisträgerin Halle Berry schrieb: "Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert. Ruhe in Frieden, mein Freund." Regina King, die in diesem Jahr für "If Beale Street Could Talk" den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen hatte, bezeichnete Singleton auf Instagram als "einen der Größten".

Am vergangenen Freitag hatten mehrere US-Medien berichtet, dass der Filmemacher nach einem schweren Schlaganfall im Koma liege. Am Montag entschied die Familie nun, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu stoppen. John Singleton wurde nur 51 Jahre alt.