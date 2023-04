Die französische Regisseurin und Schauspielerin Maïwenn wurde in Cannes 2011 mit dem Preis der Jury für das Drama »Polisse« (deutscher Titel »Poliezei«) ausgezeichnet. Ihr neuer Film über die Tochter einer lothringischen Näherin, die 1769 am königlichen Hof eingeführt und zur Kurtisane wurde, kommt parallel zur Aufführung in Cannes auch in die französischen Kinos.

Bei dem Festival in der südfranzösischen Stadt werden auch der fünfte »Indiana Jones«-Film »Indiana Jones and the Dial of Destiny« und Martin Scorseses »Killers of the Flower Moon« ihre Weltpremieren feiern. Außerdem sollen dort auch die ersten Folgen der mit Spannung erwarteten TV-Serie »The Idol« gezeigt werden, in der neben Popstar The Weeknd auch Johnny Depps Tochter Lily-Rose mitspielt.