Thriller-Blockbuster Lady Gaga spielt bei »Joker«-Sequel mit

Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (»A Star is Born«) setzt ihre Hollywood-Karriere erfolgreich fort. Sie wird in der geplanten »Joker«-Fortsetzung an der Seite von Joaquin Phoenix mitspielen. Dies gab die 36-Jährige nun in den sozialen Medien bekannt. Auf Twitter und Instagram verlinkte sie einen animierten Videoteaser für »Joker: Folie à Deux« mit den Namen der beiden Darsteller und einem tanzenden Paar.