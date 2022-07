Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig sind Teil der Biennale für zeitgenössische Kunst, es handelt sich um das älteste Filmfestival der Welt. Die erste Ausgabe gab es 1932. Nur zwischen 1943 und 1945 fielen sie aus, 2021 konnten sie wegen der Pandemie nur eingeschränkt stattfinden.

Julianne Moore gewann 2014 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für das Drama »Still Alice«, in dem sie eine an Alzheimer erkrankte Frau spielte. Sie ist auch die erste US-Amerikanerin, die von den drei größten europäischen Filmfestivals als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde: von der Berlinale 2002 für »The Hours«, den Filmfestspielen von Venedig im selben Jahr für »Dem Himmel so fern« und dem Filmfestival in Cannes 2014 für »Maps to the Stars«. Sie ist bislang in über 70 Filmen aufgetreten und hat auch Serien gedreht (»Lisey's Story«).